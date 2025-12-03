Эксперт Козловская: у слова года "рейджбейт" нет аналога в русском языке

Впервые понятие зафиксировали в 2024 году, но это был единичный случай в переводной статье, отметила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Слово 2025 года по версии Оксфордского словаря английского языка "рейджбейт" (rage bait, дословный перевод - приманка для гнева) не имеет прямых аналогов в русском языке. Слово впервые использовалось в русском языке в 2024 году, но это была единичная фиксация в переводной статье, сообщила ТАСС заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

"Приманка для гнева", вызывающая ярость провокационная публикация в сети, намеренно провокационный онлайн-контент, который создают для привлечения внимания и увеличения охвата - так объясняют значение английского заимствования русскому читателю. Вы уже заметили, что русского аналога нет - иначе он бы обязательно использовался в статьях, потому что синонимический способ толкования краток и понятен. Следовательно, новое слово рейджбейт можно перевести на русский язык только описательным путем, "прямого" аналога нет", - сказала она.

Эксперт также отметила, что впервые слово было зафиксировано в 2024 году, но это единичная фиксация в переводной статье.

"Большинство публикаций в медиатекстах включают краткое или полное толкование или какой-то комментарий, потому что журналисты понимают: слово для обычного читателя незнакомое и необычное. Кстати, у слова есть менее употребительный вариант - "рейджбайт", - подытожила Козловская.

Ранее издательство Оксфордского университета Oxford University Press сообщило, что Оксфордский словарь английского языка назвал существительное "рейджбейт" словом 2025 года.