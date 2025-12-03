В Благовещенске отменяют массовые детские мероприятия и вводят масочный режим

Нововведения будут действовать с 4 по 19 декабря

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Обязательный масочный режим во всех организациях вводят в Благовещенске с 4 по 19 декабря, также на этот период отменены все массовые детские мероприятия. Эти меры предприняты для снижения заболеваемости ОРВИ, сообщили в городской администрации.

Читайте также

Простуда или инфекция? Лечим ОРВИ и ОРЗ правильно

"С 4 по 19 декабря в областном центре вводят ограничение на проведение массовых детских мероприятий, а также во всех организациях вводят обязательный масочный режим. Такое решение приняли на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Благовещенске отменяются детские массовые мероприятия учреждений культуры, образования и спорта. Эта мера должна снизить риск распространения заболеваемости в период сезонного подъема ОРВИ и других инфекционных заболеваний.

Кроме того, отметили в администрации, во всех организациях, где вводится масочный режим, руководство должно обеспечить работу бактерицидных рециркуляторов, соблюдение режима проветривания, а сотрудников с признаками ОРВИ обязательно отправлять домой. Там также напомнили родителям не отправлять ребенка в школу или детсад при наличии признаков респираторных заболеваний.

В Амурской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на 24-30 ноября 2025 года показатель заболеваемости ОРВИ составил 71,42 в расчете на 10 тыс. населения, что на 27,6% выше показателя прошлой недели и в два раза выше уровня аналогичной недели прошлого года. Зарегистрированы 287 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом, что на 74% выше предыдущей недели.