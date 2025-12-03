В Новосибирске уволили курьера, ударившего ногой пенсионерку в переходе

В пресс-службе компании добавили, что передали все данные о сотруднике в МВД

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Курьера онлайн-сервиса "Купер", который 1 декабря жестоко ударил ногой пожилую женщину в подземном переходе в центре Новосибирска, уволили, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания передала все данные о курьере в МВД. Пострадавшей пожилой женщине предоставят всю необходимую помощь и сопровождение.

Как уточнили в компании, в момент происшествия молодой человек не выполнял доставку через онлайн-сервис. Там также добавили, что проводят дополнительную проверку процедуры отбора и допуска курьеров к работе.

Инцидент произошел 1 декабря поздно вечером в подземном переходе на площади Ленина. Мужчина с зеленым рюкзаком "Купера" подошел к пожилой женщине сзади и ногой ударил ее в лицо. От сильного удара пенсионерка упала и ударилась головой о пол и стену. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. Прокуратура Центрального района Новосибирска контролирует ход уголовно-процессуальной проверки, организованной по факту применения насилия в отношении женщины 1954 года рождения.