Путин исполнит новогодние мечты трех детей - участников "Елки желаний"

На площадке международного форума "Мы вместе" глава государства подошел к специальной елке, украшенной открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей, и выбрал три шарика, обойдя дерево с разных сторон

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний": в 2025 году глава государства исполнит мечты трех маленьких россиян.

Семилетний Игорь Степаненко из Московской области мечтает посетить музей Мирового океана в Калининграде. Пятилетний Тимур Рясной из ХМАО хотел бы попробовать себя в роли сотрудника ДПС. А девятилетняя Варвара Смахтина из Москвы загадала встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.

Новогоднее дерево, с которого президент снял открытки с мечтами детей, украшено цветами и ягодами в цветах российского флага. А нижний ярус ели оформлен в русском стиле: на ветках развешены расписанные под хохлому ложки, кружки, колокольчики и игрушки.

Участие президента во всероссийской акции "Елка желаний" стало доброй традицией. Ежегодно Путин выбирает несколько открыток с мечтами детей. С 2018 года глава государства исполнил 20 новогодних детских желаний.

"Елка желаний"

Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф. А с 6 декабря каждый желающий может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.