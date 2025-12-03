В Москве и Подмосковье облачность может сохраниться до конца недели

С 5 декабря возможны небольшие осадки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Облачность над Москвой и Московской областью может сохраниться до конца текущей недели. Такой прогноз озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Последние данные показывают, что как минимум до воскресенья, 7 декабря, в столичном регионе будет облачно, с пятницы возможны небольшие осадки", - сказал собеседник агентства.

Так, предстоящей ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов - в Подмосковье. Днем в четверг воздух прогреется в мегаполисе до плюс 3 градусов, по области - до 4 градусов выше нуля.

Под конец рабочей недели также на фоне облачной погоды в ночные и дневные часы не исключены небольшие осадки. Ночью от минус 1 до плюс 1 градуса в столице и от минус 4 до плюс 1 градуса в Подмосковье, днем в мегаполисе от нуля до плюс 2 градусов, ночью от минус 2 до плюс 3 градусов.

В субботу, 6 декабря, синоптики Гидрометцентра РФ тоже ожидают небольшие осадки. В Москве ночью вновь от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем по городу от нуля до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ поясняли, что в первой пятидневке декабря превышение температуры над нормой в Москве и Московской области может составить до 5 градусов. "В центр Европейской России продолжают поступать теплые и влажные воздушные массы из Атлантики, преобладание облачной погоды уменьшает ночное выхолаживание воздуха в условиях антициклона", - отмечали синоптики. При этом суточный ход температуры воздуха остается небольшим, а атмосферное давление сохранится высоким.