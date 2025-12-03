Расследовавшего дело Миндича детектива НАБУ Магомедрасулова освободили

Он занимался документированием деятельности бизнесмена

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Задержанный в июле Службой безопасности Украины (СБУ) руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магомедрасулов освобожден из-под стражи. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

Магомедрасулов занимался документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, и других фигурантов операции "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике Украины.

По данным издания "Страна", его освободили под личное обязательство. Как отмечает издание, сегодняшнее решение суда означает "фактический крах" проекта офиса Зеленского по нанесению контрудара по антикоррупционным органам. Подчеркивается, что Офис генпрокурора и СБУ выступили с ходатайством об освобождении Магомедрасулова - это было ожидаемо после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского.

"Страна" считает, что все это "является свидетельством ослабления политического контроля Зеленского над силовыми структурами".

Попытка расправиться с НАБУ и дело Миндича

Летом СБУ на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах страны. В НАБУ указали, что обыски проводились без санкции суда. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников бюро, в том числе Магомедрасулов.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была на некоторое время заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.