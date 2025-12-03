ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Музей Мирового океана "подарит вдохновение" мальчику, чье желание пообещал исполнить Путин

Глава государства по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний"
Редакция сайта ТАСС
14:30
обновлено 15:20

Музей Мирового океана

© Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. В Музее Мирового океана Калининграда сообщили, что с удовольствием примут у себя в гостях Игоря Степаненко, а также выразили надежду, что экскурсия "подарит ему вдохновение на отличную учебу". Об этом ТАСС заявил гендиректор музея Денис Миронюк, комментируя новогоднюю мечту семилетнего мальчика, которую во время участия в ежегодной акции "Елка желаний" обещал исполнить президент РФ Владимир Путин.

"Мы счастливы, что посещение Музея Мирового океана становится мечтой, которую ребенок загадывает на Новый год. С удовольствием примем Игоря Степаненко у себя в гостях. Уверен, что музей подарит ему вдохновение на отличную учебу и будущие свершения. Возможно, это будущий известный океанолог или отважный моряк!" - сказал собеседник агентства.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных также отреагировал на обещание главы государства исполнить новогоднее желание 7-летнего жителя Московской области.

"С удовольствием встретим мальчика и его семью в Калининградской области. Приложим все усилия, чтобы путешествие в нашем регионе было незабываемым. Поможем исполнить новогоднюю мечту", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Глава государства по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний": в 2025 году Владимир Путин исполнит мечты трех маленьких россиян, среди которых житель Подмосковья Игорь Степаненко. 

