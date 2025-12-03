Россия присоединится к Альянсу больших кошек в ходе визита Путина в Индию

Организацию создали в 2023 году для объединения разных стран в целях охраны природы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек. Об этом будет объявлено в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию 4-5 декабря, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Международный альянс больших кошек (International Big Cat Alliance, IBCA) - организация, созданная в 2023 году Индией для объединения разных стран в целях охраны природы, а также сохранения тигра, льва, леопарда, снежного барса, пумы, ягуара и гепарда. Инициатором формирования такого альянса в 2019 году стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В интервью ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, возглавляющий наблюдательный совет центра "Амурский тигр", отмечал, что Индия и Россия достигли значительных успехов в деле сохранения тигра и его мест обитания. По его словам, объединение усилий и компетенций двух стран могло бы способствовать в том числе восстановлению популяций редкого хищника в других странах мирового ареала тигра за счет обмена опытом и лучшими практиками.

Власти Индии уделяют значительное внимание проблеме сохранения крупных видов диких кошек. В частности, в 2022 году в стране начали реализацию программы восстановления популяции гепардов. Эндемичный для Индостана подвид гепардов вымер в середине прошлого века.

Российская Федерация является одним из лидеров по сохранению тигра и реализации национальных обязательств по выполнению Глобальной программы восстановления этого редкого хищника. Благодаря системным мерам, численность популяции амурского тигра в России стабилизировалась и демонстрирует положительную динамику.