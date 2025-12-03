В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавшей от нападения собак

Девочка остается в тяжелом состоянии

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Состояние девятилетней девочки, на которую напала стая бездомных собак в Зеленодольском районе Татарстана, остается очень тяжелым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"К сожалению, состояние остается очень тяжелым. Привлечены наши ведущие специалисты, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 28 ноября девятилетняя девочка была доставлена в больницу после нападения на нее стаи бездомных собак в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность). Задержаны директор и сотрудник благотворительного фонда помощи животным "Кот и пес". В январе 2025 года администрация Зеленодольского района заключила с фондом контракт на отлов безнадзорных животных на сумму 5,3 млн рублей. По версии следствия, директор и ответственный отловщик организации не приняли достаточных мер по изъятию агрессивных животных из мест общественного пользования.