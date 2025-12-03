Экс-глава Верховного суда Подносова посмертно получила премию "Юрист года"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывшая председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова стала лауреатом премии "Юрист года", передает корреспондент ТАСС с церемонии вручения наград.

Она награждена в номинации "За особый вклад в развитие государства и права". Награда вручена ее сыну.

Также в этой номинации премию получил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин. В номинации "Правозащитная деятельность" лауреатом стал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Ассоциация юристов России в очередной раз провела церемонию вручения высшей юридической премии "Юрист года", учрежденной указом главы государства в октябре 2008 года. Премию вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки. Число лауреатов премии во всех номинациях за эти годы составило порядка 100 человек, среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели.