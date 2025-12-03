"Я вам махал". Путин пообщался с юношей, чью мечту исполнил в 2018 году

Артем Пальянов напомнил президенту, что тот исполнил его мечту полететь на вертолете и увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина у "Елки желаний" в Национальном центре "Россия" встретил Артем Пальянов, мечту которого глава государства исполнил в 2018 году.

Пальянов напомнил президенту, что тот исполнил его мечту полететь на вертолете и увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.

"Я вам махал", - с улыбкой вспомнил Путин.

"Да, это я замечательно помню. Я летел и не понимал, что происходит, не верилось", - ответил молодой человек.

Пальянов сообщил, что сейчас он учится на третьем курсе в РАНХиГС, занимается разными проектами и ищет себя. Все это, по его словам, происходит отчасти благодаря тому, что когда-то глава государства исполнил его мечту и он теперь верит, что мечты сбываются.

"И стараюсь до ребят тоже доносить, что все возможно, мечты сбываются при желании, - пояснил молодой человек. - Сегодня предлагаю вам уже традиционно взять "мечту" с елки и исполнить желания очередных мечтателей".

"Давайте", - согласился Путин.