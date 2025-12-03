ТАСС: аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за воздушных шаров в небе

Его работа может возобновиться около 02:20 мск 4 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса второй раз за вечер прекратил работу из-за фиксации в воздушном пространстве полетов неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе аэропорта.

"Аэропорт вновь закрыт в 22:24 по местному времени (23:24 мск) из-за того, что в небе вновь зафиксированы полеты неизвестных летающих объектов - воздушных шаров или метеозондов", - сказал собеседник агентства. По его словам, работа аэропорта может возобновиться, ориентировочно, около 01:20 по местному времени (02:20 мск) 4 декабря.

Ранее аэропорт уже закрывался по аналогичной причине - рейсы не принимались и не отправлялись здесь в течение около полутора часов. За это время два самолета, следовавшие сюда, были вынуждены сделать временную посадку в аэропорту Каунаса.