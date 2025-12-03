NY Post: демократы опубликовали новые фото с острова Эпштейна

По информации газеты, на кадрах запечатлены интерьеры виллы финансиста, в том числе комнаты, напоминающие стоматологический кабинет, а также помещение с масками, похожими на "известных личностей"

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Демократы из комитета по надзору Палаты представителей обнародовали не публиковавшиеся ранее фотографии и видеоматериалы с острова американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в среду сообщила газета The New York Post.

По ее информации, на кадрах были запечатлены интерьеры виллы Эпштейна, в том числе комнаты, напоминающие стоматологический кабинет, а также помещение с масками, похожими на "известных личностей".

"Эти новые изображения представляют собой тревожный взгляд на мир Джеффри Эпштейна", - приводит газета слова конгрессмена от демократической партии Роберта Гарсии. Гарсия также подчеркнул, что публикация новых изображений необходима для обеспечения "прозрачности расследования".

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований продолжают добиваться возможности опубликовать как можно больше материалов по делу Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство.

20 ноября Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна.