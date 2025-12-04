Степашин предложил альтернативу полной блокировке WhatsApp

Экс-премьер министр России считает, что можно ограничиться точечными ограничениями, направленными исключительно против экстремистских материалов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Альтернативой полной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) могут быть точечные ограничения, направленные исключительно против экстремистских материалов. Такое мнение ТАСС выразил экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе - будут лакуны, дыры и так далее. Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм - это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть", - ответил он на вопрос, готова ли Россия к полной блокировке WhatsApp с учетом популярности мессенджера у россиян.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что ведомство последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp в России из-за нарушения законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, а также является одним из основных сервисов, используемых для обмана и вымогательства денег граждан. В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России.