Пленный из ВСУ: "азовцы" издевались над сослуживцами за эвакуацию погибших

По словам Андрея Прытова, за время пребывания на позиции в его подразделении погиб один военный и еще несколько получили ранение, но при попытке их эвакуировать по ним открыли огонь

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Азов" (запрещен в РФ, признан террористическим) издевались над сослуживцами, которые занимались эвакуацией раненых и погибших с поля боя, сообщил пленный Андрей Прытов. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Эвакуация раненых и убитых производилась очень редко. И когда я самовольно выносил "двухсотых" (погибших - прим. ТАСС) и раненых со своей позиции, меня за это очень сильно наказывали. Издевались и говорили, что я делаю неправильно, что раненые должны сами выходить из позиций, если это возможно, и доходить до точки эвакуации", - сказал он.

По словам пленного, за время пребывания на позиции в его подразделении погиб один военный и еще несколько получили ранение, но при попытке их эвакуировать по ним был открыт огонь. "Был приказ нас отстреливать, чтобы мы возвращались назад и восстанавливали позицию", - добавил он.

Пленный также рассказал, что за помощь раненым был наказан командованием, которое обвинило его в невыполнении боевых задач. "Когда я вывел еще одного человека раненого, это не понравилось моим командирам. Они вызвали меня на КСП (контрольно-следовая полоса - прим. ТАСС), которая находилась от моей позиции где-то в двух километрах. Когда я туда пришел, меня избили, начали на меня психологически давить и сказали, что я поступаю неправильно, что я занимаюсь не тем, чем надо", - рассказал он.

Прытов сдался в плен после того, как его в наказание за помощь раненым в одиночку отправили восстанавливать уничтоженную позицию. По его словам, бойцы ВС РФ эвакуировали его в безопасное место, оказали всю необходимую медицинскую помощь, а также предложили чистую одежду.