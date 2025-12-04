Пленный: латиноамериканский наемник покинул ВСУ после смерти всех побратимов

У него было контракт на шесть месяцев, рассказал Андрей Прытов

Редакция сайта ТАСС

© Оперативный простор/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Латиноамериканский наемник оставил службу в рядах ВСУ после того, как потерял в боях всех своих побратимов, рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Азов" (запрещен в РФ, признан террористическим) Андрей Прытов. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Был один Бруно Сантос. Попал по контракту. На шесть месяцев был у него контракт. Он рассказывал, что уже почти выучил русский и украинский языки. И рассказывал, что всех его побратимов убили и он остался один. Но он ушел, не выдержал и ушел. Или сдался, или убежал, я не знаю", - сказал он.

Ранее в российских силовых структурах ТАСС сообщили, что ВСУ активно вербуют наемников из Латинской Америки, в частности Колумбии, из-за недобора солдат и низких морально-волевых качеств мобилизованных украинцев.

Также замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что ВСУ планируют до конца года рекрутировать на харьковское направление порядка 200 граждан Колумбии в дополнение к уже сражающимся за ВСУ 430 наемникам из южноамериканской страны.