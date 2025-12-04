Портреты Путина разместили в центре Нью-Дели к его визиту

Фотографии сопровождаются надписями на русском и хинди

© Ирина Полина/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Плакаты с фотографиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди разместили на центральных улицах Нью-Дели к предстоящему государственному визиту российского лидера в республику.

Как передает корреспондент ТАСС, на части плакатов Путин изображен один, на больших баннерах - вместе с Моди. Фотографии сопровождаются надписями на русском и хинди.

Нью-Дели тщательно готовится к визиту. Город украшен российскими и индийскими флагами. По главным улицам ранним утром проехали поливальные машины. Действуют усиленные меры безопасности.

Как сообщила ранее полиция Дели, с момента приземления президента РФ в столице начнет действовать многоуровневая система обеспечения безопасности. Правоохранительные органы предупредили, что некоторые улицы будут перекрыты.

Ожидается, что Путин прибудет в Нью-Дели во второй половине дня. Вечером Моди примет российского лидера в своей резиденции в неформальной обстановке тет-а-тет. Утром 4 декабря в президентском дворце пройдет церемония встречи. Далее в программе переговоры в узком и расширенном составах, официальный завтрак с концертной программой, беседа с президентом Индии и государственный прием от его имени.