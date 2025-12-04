ТАСС: курьер в Новосибирске признался, что ударил пенсионерку из-за оскорбления

Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший курьер "Купера", избивший пожилую женщину в центре Новосибирска, признал свою вину. Нанес удар он якобы за то, что его оскорбили. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В ходе допроса, в целом, подтвердил, что нанес удар. Сделал это из-за того, что его якобы оскорбили", - сказал собеседник ТАСС. Молодой человек 28 лет задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Инцидент произошел 1 декабря поздно вечером в подземном переходе на площади Ленина. Мужчина с зеленым рюкзаком "Купера" подошел к пожилой женщине сзади и ногой ударил ее в лицо. От сильного удара пенсионерка упала и ударилась головой о пол и стену. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. В компании ТАСС заявили, что уволили курьера.