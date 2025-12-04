В Кызыле ввели режим, допускающий эвтаназию бродячих собак

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с бродячими животными, допускающий, в том числе, их усыпление, введен в Кызыле после случаев нападения безнадзорных собак на людей. Об этом ТАСС сообщили в Службе ветеринарии Тувы.

В Кызыле сложилась сложная ситуация с безнадзорными собаками. По данным мэрии города, в 2025 году было составлено почти 200 протоколов на людей, чьи собаки гуляют без присмотра. 3 декабря 2025 года на 7-летнего мальчика в Кызыле напала соседская собака, которая не была на привязи. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, с рваными ранами лица.

"Служба ветеринарии Республики Тыва инициирует введение экстраординарной ситуации в связи с увеличением численности безнадзорных собак. Причина - рост количества обращений граждан, случаи агрессивного поведения животных и повышенные эпизоотические риски требуют принятия оперативных мер. В рамках экстраординарной ситуации будут организованы усиленный отлов с последующим умерщвлением собак", - сообщили в ветеринарной службе.

Режим экстраординарной ситуации предполагает, что будут отловлены собаки без владельцев. Животных поместят в пункты временного содержания и, если хозяева не найдутся в течение 14 календарных дней, к животным применят гуманную эвтаназию.