Из-за закрытия аэропорта Вильнюса с проблемами столкнулись 3 тыс. пассажиров

Проблемы возникли у 27 авиарейсов

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. пассажиров 27 авиарейсов столкнулись с проблемами из-за закрытия вечером в среду и в ночь на четверг международного аэропорта Вильнюса. Об этом сообщило предприятие по управлению воздушным движением "Оро навигация".

"Проблемы в связи с закрытием столичного аэропорта возникли у 27 авиарейсов, которые перевозили около 3 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Аэропорт с перерывами закрывался примерно с 19:30 по местному времени (20:30 мск) среды до 02:30 (03:30 мск) четверга. Закрытие было вызвано зафиксированными запусками с территории Белоруссии объектов, которые, предположительно, являлись метеорологическими зондами с сигаретной контрабандой.

С конца октября такие несанкционированные полеты, угрожающие безопасности гражданской авиации, фиксируются регулярно. В Вильнюсе это считают гибридной атакой белорусских властей, умышленно не контролирующих свое воздушное пространство. Литва с начала 2025 года зафиксировали 599 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также 197 пограничных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.