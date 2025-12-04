Митрошина заявила, что продала часть квартир для погашения налогового долга

Блогера обвиняют в легализации денежных средств

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации денежных средств, после судебного заседания заявила, что продала часть квартир для погашения налогового долга, передает корреспондент ТАСС.

"Мне пришлось продать квартиры, часть денег пошла на погашение налогового долга", - сказала блогер.

4 декабря Тверской суд Москвы продлил Митрошиной на полгода меру пресечения в виде домашнего ареста. Она признала вину частично, заявив, что не могла предположить, что ее действия по продаже объектов недвижимости могут быть расценены, как легализация денежных средств.

Блогеру инкриминируется ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования было установлено, что Митрошина получила более 127 млн рублей путем совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). Для создания видимости законного происхождения средств она легализовала их часть, приобретя недвижимость в Москве. По этому уголовному делу собрана полноценная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемой. В ее основу легли показания свидетелей и самой Митрошиной, протоколы осмотра вещественных доказательств и документов, а также материалы финансово-хозяйственной деятельности, предоставленные по судебным запросам.