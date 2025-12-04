Раскрыта причина смерти редкого аллигатора-альбиноса в Сан-Франциско

Рептилия умерла из-за рака печени

Редакция сайта ТАСС

Аллигатор-альбинос Клод © AP Photo/ Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Аллигатор-альбинос Клод умер из-за рака печени. Об этом сообщил газете Los Angeles Times Барт Шепард, директор аквариума зоопарка Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско (штат Калифорния), где содержалось редкое животное.

По словам собеседника газеты, у рептилии в последние недели отмечалось снижение аппетита, и Клод проходил курс лечения от предполагаемой инфекции. В итоге аллигатор умер от рака печени в терминальной стадии.

Калифорнийская академия наук накануне проинформировала, что Клод умер в возрасте 30 лет, 17 из которых он провел в Сан-Франциско. В этом городе, как пишет Los Angeles Times, аллигатор-альбинос стал буквально культурным феноменом: он снимался в рекламе, его фотографии печатались в детских книгах, а в интернете была доступна 24-часовая трансляция из его аквариума.

Известно, что Клод появился на свет в сентябре 1995 года в зоопарке в штате Луизиана. С момента рождения у него отсутствовал пигмент меланин, из-за чего его кожа была белого цвета, поэтому он не мог слиться с окружающей средой, как другие аллигаторы. У него также было плохое зрение. В дикой природе редкому пресмыкающемуся угрожала опасность, поэтому до 2008 года он находился под присмотром людей на зоофермах в Луизиане и Флориде, а затем переехал в Сан-Франциско, где сразу стал одним из самых популярных жителей зоопарка при Калифорнийской академии наук.

По разным оценкам, в мире проживают порядка 100-200 аллигаторов-альбиносов, однако из-за их окраса, чувствительности к солнечному свету и ослабленному иммунитету долго выживать в дикой природе они не могут. В зоопарках во всем мире экспонируются немногим более 10 этих редких пресмыкающихся. Под присмотром людей аллигаторы-альбиносы могу прожить до 70 лет.