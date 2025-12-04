Посольство РФ: Болгария тянет с решением по выплатам российских пенсий в стране

Создавшаяся проблема носит исключительно социально-гуманитарный характер, отмечают российские дипломаты

СОФИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Компетентный болгарский орган - Национальный страховой институт - задерживает решение проблемы с выплатой российских пенсий в Болгарии, пенсионеры не получают денежных выплат с января 2025 года. Об этом на страницах в социальных сетях сообщает посольство России.

"После введения санкций в отношении Газпромбанка, который занимался международными переводами, к июлю российской стороной была найдена альтернативная кредитно-финансовая организация. Для возобновления платежей необходимо было заручиться подтверждением со стороны государства-получателя. Нами были предприняты все требуемые действия для согласования нового порядка с болгарской стороной. Приходится, однако, констатировать, что по прошествии более чем пяти месяцев ответ от компетентного болгарского органа - Национального страхового института - так и не был получен, несмотря на то, что пенсионные выплаты выведены из-под антироссийских рестрикций, а многие из потерпевших давно являются гражданами Республики Болгария", - говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркивают, что создавшаяся проблема носит исключительно социально-гуманитарный характер, выражают надежду, что "болгарские власти сделают все возможное для скорейшего возобновления платежей".

10 ноября в интервью ТАСС о проблеме с выплатой российских пенсий, которая касается около 6 тыс. человек, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, тогда она сообщила, что этот вопрос близок к успешному разрешению, так как российская сторона нашла банк, который не находится под санкциями и может работать с пенсионными средствами. Болгарскому пенсионному фонду оставалось получить разрешение Центрального банка Болгарии на работу с ним и проинформировать письмом Пенсионный фонд России о готовности получать средства для выплаты пенсий. Именно эти действия на данный момент не завершены.