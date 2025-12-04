В МВД назвали распространенные типы психологического давления мошенников

Среди них страх за жизнь и здоровье близких

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Страх за жизнь и здоровье близких, а также страх юридических последствий относится к наиболее распространенным типам психологического давления за 2025 год. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Мошенничество - это не только технические уловки, но и тонкая работа с эмоциями. Злоумышленники мастерски эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания, выстраивая убедительные "легенды". Ниже - наиболее распространенные типы психологического давления за 2025 год. Страх за жизнь и здоровье близких", - сказали в управлении.

В киберполиции среди страхов назвали страх потери денег и активов, например, что карта или счет заблокированы из-за подозрительных операций, на человека оформлен кредит. Также в перечне страх юридических последствий. Это может быть заявление о том, что человек финансировал террористические организации или не задекларировал имущество. "Страх упустить выгоду. "Эксклюзивная скидка 90% только сегодня!", "Вы выиграли Приз! Оплатите доставку", - еще одна уловка мошенников.

Также в МВД назвали среди типов психологического давления мошенников страх социальной изоляции и осуждения.