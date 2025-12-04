Трутнев поручил оценить темпы реализации программы "Чистый воздух" в Бурятии

Полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил, что важно, чтобы каждый бюджет был направлен по своему назначению

УЛАН-УДЭ, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил проанализировать темпы реализации программы "Чистый воздух" в Республике Бурятия.

"Вопрос только в одном, что, выделяя бюджетные статусы, идет реализация программы ["Чистый воздух"], но объем реализации, количество домов, приведенных с печного отопления, на мой взгляд, недостаточно. Нужно просто проанализировать, разобраться, насколько темпы, скажем, перехода с печного отопления на электрическое соответствуют тому объему финансовых средств, которые выйдут. Потому что это важно. Важно, чтобы каждый бюджет был направлен по своему назначению", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков сообщал, что первый микрорайон Улан-Удэ, а именно левобережная часть города, где расположен частный сектор, начал переход на электроотопление по федеральному проекту "Чистый воздух". Предстоящая зима для жителей 160 домов, включенных в начальный этап преобразований, станет первой без необходимости топить печь, а вредные выбросы будут минимизированы.

Оснащение котельных устройством очистки дымовых газов - электрофильтрами - осуществляется в Улан-Удэ по федеральному проекту "Чистый воздух". Основные источники загрязнения в столице Бурятии - небольшие угольные котельные, печное отопление домов в частном секторе, сосредоточенном в пригороде, транспорт. Каждую зиму в городе регистрируется превышение предельно допустимых концентраций по бензапирену в несколько десятков раз, усугубляют ситуацию климатические и топографические факторы, а именно горно-котловинный рельеф. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей, способствует накоплению их в приземном слое атмосферы, а при высокой влажности - образованию смога.

Бурятия в свое время не попала в перечень регионов, где с 2019 года началась реализация проекта "Чистый воздух". Местные власти пытались решить вопрос самостоятельно, за счет привлечения инвесторов. На проблему обратил внимание вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, и в 2021 году Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение о реализации проекта "Чистый воздух" с 2024 года, началась работа по модернизации инфраструктуры.