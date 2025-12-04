В Бурятии 1% домов перевели на электрическое отопление

Работа в этом направлении реализована по программе "Чистый воздух"

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 1% домов в Бурятии переведено с печного отопления на электрическое. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Работа начиналась [по программе] "Чистый воздух". Здесь Юрий Петрович [Трутнев] дал необходимое поручение для того, чтобы эта работа была выполнена в полной мере. Пока только 1% домов переведен на электрическое отопление. Мы, находясь здесь, надо сказать, мы чувствуем, что проект "Чистый воздух" еще не состоялся, это понятно, так сказать, невооруженным глазом", - сказал Чекунков журналистам по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил проанализировать темпы реализации программы "Чистый воздух" в Республике Бурятия.

Бурятия в свое время не попала в перечень регионов, где с 2019 года началась реализация проекта "Чистый воздух". Местные власти пытались решить вопрос самостоятельно, за счет привлечения инвесторов. На проблему обратил внимание вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, и в 2021 году Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение о реализации проекта "Чистый воздух" с 2024 года, началась работа по модернизации инфраструктуры.