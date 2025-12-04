Представитель Разина заявил, что продюсер "Ласкового мая" ездил в США на лечение

Александр Жарков уточнил, что Андрей Разин продал свой дом в России, чтобы сделать операцию

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин не является гражданином США, куда уезжал для проведения медицинской операции, а не с целью скрыться от следствия. Чтобы провести операцию, Разин продал свой дом в России, заявил его представитель Александр Жарков в ходе судебного заседания в Хостинском районном суде Сочи.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера помимо российского гражданства есть гражданство Турецкой Республики. Кроме того, бывший водитель Разина, который дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, заявил, что его бывший работодатель проживает в США.

"В Америке у Разина гражданства нет. В Америке Разин находился всего короткий срок, когда ему делалась там операция, - сказал Жарков. - Он (Разин - прим. ТАСС) продал дом [в России, в котором был прописан,] и на эти деньги уехал сделать операцию в Америку. Потом из Америки он переехал в Турцию, где принял гражданство".

По его словам, Разин не находится в федеральном розыске. Ранее сообщалось, что следователи ГУ МВД России по Москве заочно вынесли постановление о возбуждении в отношении Разина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а продюсер объявлен в межгосударственный розыск.

Суд в Сочи

Хостинский районный суд Сочи 4 декабря рассмотрел ходатайство Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ранее вдова и дети певца Юрия Шатунова обратились в суд с иском к Разину, требуя признать за ними исключительные права на 23 песни, среди которых такие хиты, как "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер". Суд исковые требования семьи Шатунова удовлетворил. Разин не смог обжаловать в Верховом суде РФ отказ в правах на песни.

Вновь открывшиеся обстоятельства касаются заявления Разина об установлении факта авторства музыкальных произведений от 2007 года. Хостинский районный суд данный факт признал. 22 декабря суд в Сочи рассмотрит ходатайство вдовы Шатунова о восстановлении процессуальных сроков этого заявления. В ходе заседания в суде 4 декабря упоминалось, что сам певец не был привлечен к участию в деле. Разин заявлен в этом процессе в качестве заинтересованного лица, следует из данных картотеки суда.

Суд отложил рассмотрение ходатайства Разина на 19 января 2026 года в связи с привлечением к процессу Социального фонда России и с требованием к представителям Шатуновых и Разина установить места проживания своих доверителей. Вдова и дети Шатунова, как сообщалось в ходе заседания в четверг, являются гражданами Германии. Представитель Разина не упоминал о его точном местонахождении в настоящий момент.

Дело о мошенничестве

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.

Кроме того, в уголовном деле Разина может появиться новый эпизод, касающийся мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.