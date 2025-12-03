Бывший водитель подтвердил, что продюсер "Ласкового мая" скрывается в США

У обвиняемого в мошенничестве Андрея Разина есть также и гражданство Турецкой Республики

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший водитель Андрея Разина, который дал на продюсера "Ласкового мая" показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, заявил в ходе допроса следствию, что его бывший работодатель проживает в США. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Разин в настоящее время проживает в США", - говорится в документах.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера помимо российского гражданства есть гражданство Турецкой Республики.

Ранее сообщалось, что следователи допросили в качестве свидетеля бывшего водителя Андрея Разина, который дал на продюсера "Ласкового мая" показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на общую сумму около 500 млн рублей. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, Разин платил водителю ежемесячно 50 тыс. рублей. "В последний раз общался с Разиным в 2023 году по телефону, который звонил в сильном алкогольном опьянении, поэтому понимать его было очень трудно. Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи", - заявил во время допроса экс-водитель.

Об экспертизах

Как установила одна из первых почерковедческих экспертиз, проведенных в 2016 году в ходе разбирательства в Пресненском суде Москвы, договор между продюсером "Ласкового мая" и поэтом группы Сергеем Кузнецовым, якобы заключенный еще в 1992 году, оказался поддельным. Позднее в 2020 году при повторном исследовании документов и оттисков печатей с применением уже современных технологий эксперты установили не только факт того, что предоставляемый во все судебные инстанции Разиным договор действительно был сфальсифицированным им, но и то, каким именно образом продюсеру группы удавалось длительное время избегать уголовной ответственности. Так, Разин минувшим летом предъявил снова в суде договор, в соответствии с которым Юрий Шатунов в 2013 году якобы передал ему авторские и смежные права практически на все музыкальные произведения "Ласкового мая", а также на свое имя и изображение.

Однако аналогичный договор, совпавший последними страницами, Разин уже предъявлял в 2022 году, а найденный вдовой Шатунова несколько месяцев назад в архивных документах семьи его оригинал действительно был датирован и подписан 2013 годом, но касался предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь права на публикацию касающейся группы информации в СМИ. Договор от 2025 года не является оригиналом и сделан на основании оригинального первого двухстраничного документа путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов, различное сочетание которых позволяло истцу Разину и его юристам предоставлять в суды каждый раз новые сфальсифицированные доказательства, следует из материалов дела.