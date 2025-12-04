В Кургане ввели запрет на работу мигрантов в ресторанах и доставке продуктов

Также появились ограничения на работу иностранцев в специализированных магазинах одежды и домашних хозяйствах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Курганской области ввели запрет на работу мигрантов на основании патентов в специализированных магазинах одежды, ресторанах и доставке продуктов, а также в домашних хозяйствах, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В Курганской области расширили перечень сфер, где запрещено работать мигрантам на основании патентов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства региона. В перечень добавлены три вида экономической деятельности: розничная торговля одеждой в специализированных магазинах, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг собственного потребления", - говорится в сообщении.

Ранее в Курганской области был установлен запрет на привлечение иностранных работников на основании патентов по еще шести видам экономической деятельности. В их числе производство детского питания и диетических пищевых продуктов, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении, легковое такси, гостиницы, образование, деятельность по трудоустройству и подбору персонала.