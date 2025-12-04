Общая готовность Донбасса и Новороссии к отопительному сезону составляет 95%

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что на территории четырех регионов сформированы 200 аварийно-восстановительных бригад

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Общая готовность регионов Донбасса и Новороссии к отопительному сезону составляет 95%. Об этом сообщил в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Общая готовность воссоединенных регионов [к отопительному сезону] сегодня составляет 95%. Донецкая Народная Республика - 97,5%, Луганская Народная Республика - 98,7%, Запорожская область - 90,5%, Херсонская область - 99,4%", - сказал он.

По словам Файзуллина, на территории всех четырех регионов сформированы 200 аварийно-восстановительных бригад. В ближайшее время работы будут завершены.