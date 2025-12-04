Эксперт Карпович: вслед за Могерини следователи могут прийти к фон дер Ляйен

Проректор Дипломатической академии МИД РФ связал кризис в ЕС с отсутствием нормальной отчетности и контроля за деятельностью наднациональных органов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дело бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини получит продолжение в отношении других чиновников, в том числе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС столкнулся с серьезным кризисом, в том числе из-за Украины. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

"Вся цепочка происходящих событий, связанная с задержанием Федерики Могерини, - это следствие глубочайшего кризиса, который затронул европейские наднациональные структуры, в частности ЕС. Это связано с отсутствием нормальной отчетности и контроля за деятельностью наднациональных органов, - отметил Карпович. - Кризис, в центре которого оказались структуры ЕС, является вторым этапом, поскольку первым этапом была пандемия коронавируса, когда европейские структуры показали несостоятельность в решении насущных вопросов".

Кроме того, продолжил эксперт, дело Могерини связано с оказанием давления на европейские институты из-за событий вокруг Украины. "Киевский режим сейчас остро нуждается в дальнейшем финансировании. Владимир Зеленский тщетно пытается выпрашивать хоть какие-то деньги для продления жизни своего режима, - сказал собеседник агентства. - Деятельности ЕС коснулся очень серьезный кризис, это будет иметь очень серьезные последствия".

"Арест Могерини - это первый случай, который получит продолжение в отношении деятельности других чиновников. Рано или поздно придут к Урсуле фон дер Ляйен, потому что в период пандемии бесконтрольно тратились огромные суммы на закупку вакцины Pfizer, - считает проректор Дипакадемии. - Это только начало больших разбирательств".