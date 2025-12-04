Риски для населения с информацией о туберкулезе на заводе в Москве отсутствуют

На предприятии все работы осуществляются в соответствии с требованиями санитарных правил и норм

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве после информации о подозрении на туберкулез у работника предприятия. Риски для населения отсутствуют, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

"В связи с получением информации о случае подозрении на туберкулез (закрытая форма, без бактериовыделения) у одного работника Черкизовского мясоперерабатывающего завода управлением Роспотребнадзора по г. Москве проводится эпидемиологическое расследование. Организован превентивный комплекс мероприятий, включая профилактическое дополнительное обследование работников", - говорится в публикации.

Отмечается, что на предприятии все работы осуществляются в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Технология изготовления пищевой продукции полностью исключает возможность инфицирования готовой пищевой продукции. "Риски для населения отсутствуют", - добавили в ведомстве.

Ранее группа "Черкизово" опровергла информацию о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.