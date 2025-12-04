В Киеве переименовали улицы Левитана и Дунаевского

Лаврская улица получила имя гетмана Ивана Мазепы, предавшего русского царя Петра I во время войны со Швецией

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Киева в рамках кампании по дерусификации переименовали Лаврскую улицу в центре столицы, где находится Киево-Печерская лавра, теперь она будет носить имя гетмана Ивана Мазепы, предавшего русского царя Петра I во время войны со Швецией. Переименования коснулись еще девяти объектов, сообщил Киевский городской совет.

Переименование Лаврской улицы в честь предателя Мазепы произошло за день до открытия на территории заповедника "Киево-Печерская лавра" первого в истории Киева памятника гетману. Кроме того, другая часть теперь уже бывшей Лаврской улицы стала Новонаводницкой. Как утверждают власти столицы, это сделано якобы для "возвращения исторического названия" объекта.

С карт Киева также пропали проспект Маршала Рокоссовского, улицы Левитана, Суворова, Волго-Донская, Сулеймана Стальского, Макаренко, Дунаевского, а также переулки Макаренко и Дунаевского. Согласно политике "декоммунизации" и дерусификации, эти объекты получили имена военных ВСУ, националистов, коллаборационистов и приспешников фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Так, местные власти дали бывшей улице Суворова название в честь деятеля Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ) Людмилы Фои.

Переименование улиц на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. При этом далеко не все жители страны, особенно ее русскоязычных регионов, разделяют этот курс властей Украины.