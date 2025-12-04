Мелания Трамп приветствовала воссоединение семи детей с семьями на Украине

По мнению жены президента США, усилия по налаживанию связей создали атмосферу сотрудничества, "которая дает основания для оптимизма"

Редакция сайта ТАСС

Мелания Трамп © Andrew Harnik/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Жена президента США Мелания Трамп приветствовала воссоединение семи детей со своими семьями на Украине. Об этом говорится распространенном Белым домом заявлении американской первой леди.

"Я неизменно привержена безопасному возвращению детей в их семьи в этом регионе. Высоко ценю лидерство и последовательную дипломатию России и Украины в деле воссоединения детей с семьями", - сказала она.

По ее мнению, усилия по налаживанию связей создали атмосферу сотрудничества, "которая дает основания для оптимизма". "Это сотрудничество будет и дальше способствовать продвижению процесса на следующем этапе", - добавила первая леди США.

Как ранее сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, шесть мальчиков и одна девочка воссоединяются со своими семьями на Украине. Она напомнила, что работа по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Сама Мелания Трамп сообщала, что обсуждала с Путиным тему украинских детей, находящихся в РФ. По ее словам, президент России ответил на ее письмо по этому вопросу, выразив готовность взаимодействовать напрямую и предоставив подробности. Упомянутое послание американской первой леди было передано российскому лидеру во время встречи на высшем уровне между РФ и США на Аляске, которая состоялась 15 августа.