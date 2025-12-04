Космонавты помогут осуществить мечту ребенка, чье желание вытянул Путин

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты помогут осуществить мечту девочки Варвары, чью открытку с желанием снял президент России Владимир Путин с "Елки желаний". Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Накануне глава государства по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний" и снял три открытки с мечтами детей. Так, девочка Варвара загадала встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.

"Наши космонавты с радостью помогут осуществить мечту, ведь дорога к великим свершениям начинается в детстве", - отметили в официальном Telegram-канале центра.

"Елка желаний"

Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф. А с 6 декабря каждый желающий может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.