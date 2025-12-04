В Ростове-на-Дону сняли режим ЧС после ликвидации последствий падения БПЛА

Поврежденные многоквартирные дома восстановлены, пострадавшие получили все необходимые выплаты

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону отменили режим ЧС в Первомайском районе города, введенный 2 ноября после падения БПЛА. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в Telegram-канале.

Локальный режим ЧС был введен 2 ноября в границах района, где был нанесен ущерб после падения БПЛА. Ударной волной выбило стекла в детском саду. В районе была организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба.

"Многоквартирные дома, поврежденные от БПЛА, восстановлены, пострадавшие получили все необходимые выплаты. В связи с тем, что обстоятельства, послужившие основанием для введения режима чрезвычайной ситуации, устранены, было принято решение о снятии режима", - сообщил Скрябин.

Режим ЧС введен в Ростовской области в нескольких населенных пунктах.