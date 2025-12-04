Путин в ответ на вопрос о бессмертии заявил, что вечен только Бог
17:18
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в интервью India Today на вопрос о реальности бессмертия, подчеркнул, что все имеет конец, а вечен только Бог.
"Все имеет конец, только Бог вечен", - сказал Путин.
Российский лидер выразил уверенность в реальности продления длительности человеческой жизни. Он также привел пример роста средней продолжительности жизни в Индии за последние десятилетия.
"Все это - результаты усилий [в сфере] здравоохранения. И если использовать искусственный интеллект в медицине и для производства лекарств, например, с применением генной инженерии и так далее, это будет иметь колоссальный эффект. Тем не менее всему приходит конец", - отметил президент РФ.