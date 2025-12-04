Мизулина направит в Роскомнадзор письма об ограничении Roblox в России

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что в ее адрес поступили десятки тысяч комментариев о блокировке различных платформ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направит в Роскомнадзор письма, которые касаются ограничения доступа к Roblox на территории РФ. Она подчеркнула, что подобных писем набралось в большом количестве.

"Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, в ее адрес поступили десятки тысяч комментариев о введенных Роскомнадзором ограничениях в отношении различных сервисов, в частности Roblox.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили об ограничении доступа к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.