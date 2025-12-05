Эксперт Куликов: Roblox нес физическую опасность для детей

Проректор по научной работе Государственного университета просвещения отметил, что платформа стала "проводником запрещенного контента и площадкой кибербуллинга"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Roblox несет физическую опасность для здоровья детей, в том числе из-за массивных утечек личных данных из сервиса. Об этом ТАСС сообщил проректор по научной работе Государственного университета просвещения Дмитрий Куликов.

"Эта платформа стала проводником запрещенного контента и площадкой кибербуллинга для детей и подростков, а опасность утечки персональных данных может стать реальным риском не только моральному, но и физическому здоровью", - сказал он.

Куликов также отметил, что защита детей от деструктивного влияния информационных сервисов является приоритетной задачей. Сейчас, отметил он, существует множество безопасных альтернатив.

По словам эксперта, почувствовать соревновательный дух школьники могут вне виртуального мира. Например, участвуя в олимпиадном движении, тем более для этого сейчас есть все возможности, в частности, в этом году уже в пятый раз прошла Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту, организованная при поддержке Минпросвещения России. В следующем году планируется задания с космической тематикой.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили об ограничении доступа к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.