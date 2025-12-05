Статья

Готовь поездку к Деду Морозу летом: куда россияне отправятся встречать 2026 год

Более 80% россиян, решивших провести беспрецедентно длинные новогодние каникулы 2026 года в путешествии, сделали выбор в пользу внутренних направлений. Большинство предпочли курортный отдых, но нашлись и любители экскурсионных программ, ценители уральской архитектуры и дальневосточной экзотики. В некоторых локациях свободные места уже закончились — туры туда начали раскупать с лета. Рассказываем о том, куда поедут туристы, чем продиктован их выбор и во сколько им обойдется зимний отдых

Заграничные направления

Как и в прошлые годы, в этому году встречать Новый год за границей будет меньшинство россиян: на зарубежные отели приходится всего 14% всех новогодних бронирований. Такими данными поделились с ТАСС в "Яндекс Путешествиях". "Среди зарубежных направлений наиболее востребованными остаются Таиланд (14% от общего числа зарубежных бронирований), Белоруссия (13%) и Турция (8%)", — сообщили в пресс-службе сервиса.

Там также отметили, что количество купленных авиабилетов в Китай на новогодние праздники в этом году выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число бронирований отелей в КНР увеличилось в 3,5 раза. Всплеск интереса россиян к Поднебесной эксперты связывают с введением безвизового режима для индивидуальных туристов из России.

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах за рубежом составляет, по данным "Яндекс Путешествий", 12 990 рублей.

От Мурманска до Владивостока

Самые популярные направления в России — это курорты Краснодарского края (29% от всего объема бронирований на январские праздники), курорты Кавказских Минеральных Вод (29%), Москва и Подмосковье (в совокупности 9%), Крым (5%) и Санкт-Петербург (4%). Такие данные ТАСС предоставил национальный туроператор "Алеан" (член Российского союза туриндустрии).

Спрос на некоторые направления по сравнению с прошлым новогодним периодом резко увеличился. "Алеан" выделяет среди них Рязань (+25%), Екатеринбург (+22%), Кострому (+20%), курорты Кавминвод (+20%) и Владивосток (+10%).

Анализ бронирований, проведенный "Яндекс Путешествиями", показал двукратный рост интереса к отдыху в Крыму и Северной Осетии — Алании. Кроме того, "на 85% увеличились брони в Псковской области, на 80% — в Пермском крае, на 68% — в Мурманской области, на 57% — в Нижегородской", — отметили в пресс-службе сервиса.

К Есенину, Деду Уралу и на Эльбрус

Эксперты "Алеана" проанализировали мотивацию туристов и выяснили, с чем связан рост спроса на отдельные локации. Так, по их словам, выросший интерес к Рязани связан с полученным ею в этом году статусом официальной новогодней столицы. "Также традиционно востребованы выездные экскурсии в село Константиново, где располагается Музей-заповедник С.А. Есенина", — рассказали ТАСС в компании. Размещение в рязанском трехзвездочном отеле с завтраками на двоих обойдется в сумму от 6,7 тыс. рублей за ночь.

В центре Екатеринбурга туристов будет ждать большой ледовый городок с горками, катком и ледяными фигурами. Поблизости разобьют ярмарки с угощениями и сувенирами. Символом праздника традиционно станет Дед Урал. "В Екатеринбурге туристов привлекает разнообразие архитектурных стилей, большой выбор ресторанов с авторской и местной кухней, театры, современные и классические музеи", — отметили в "Алеане". Проживание в трехзвездочном отеле в историческом центре на двух человек с завтраками обойдется в среднем в 7,5 тыс. рублей за ночь.

В Кавминводы едут и те, кто ищет покоя, неспешных прогулок по паркам и историческим улочкам, и те, кто увлекается горными лыжами или просто хочет посмотреть на мир с вершин Эльбруса. "В этом году рекордно длинные каникулы способствовали также росту спроса на поездки в санатории", — зафиксировали в туроператоре. Тур на двоих на двенадцать дней с лечением в объектах экономсегмента обойдется в сумму от 96,8 тыс. рублей, среднего сегмента — от 209 тыс. рублей.

Далеко и недорого

Примечательно, что в последние годы наблюдается стабильное увеличение туристического потока на Дальний Восток. "В частности, растет интерес к турам во Владивосток — как на летний, так и на зимний сезон, — говорят в "Алеане". — Туристов, приезжающих в столицу региона на каникулы, привлекают красивые панорамные виды, которые открываются с набережных города, уникальная природа и морские деликатесы".

В городе расположены Приморский океанариум, Приморский сафари-парк и национальный парк "Земля леопарда". Цены на проживание в отелях Владивостока на новогодние каникулы ниже, чем в Рязани, — от 4 тыс. рублей с завтраками за ночь на двоих. Правда, путешествие во Владивосток из Центральной России значительно удорожается за счет стоимости перелета.

Нехватка мест

В этом году по-прежнему высоким спросом пользуются туры в Великий Устюг. Раскупать экскурсионные программы с размещением в коттеджах на территории Вотчины Деда Мороза россияне начали еще в августе. "На новогодние каникулы уже не осталось мест в программах с размещением на Вотчине", — констатируют в "Алеане". Купить экскурсионный тур с размещением в городе еще можно. Например, на двух взрослых с ребенком на четверо суток, включая новогоднюю ночь, он обойдется в 136 тыс. рублей.

Дефицит мест также наблюдается в загородных объектах Карелии, в Подмосковье и в средней полосе (Владимирская, Ярославская области). Нехватка там особенно ощущается в бюджетных отелях и санаториях эконом- и среднего ценового сегмента. В Московской области раскуплены практически все отели высокого уровня, работающие по системе "все включено".

Сколько зим, столько мест

Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты", стремясь к популяризации зимних путешествий по России, запустили кампанию "Сколько зим, сколько зим!". "На национальном туристическом портале Путешествуем.рф собраны более 600 вариантов для семейного, познавательного, активного или спокойного зимнего отдыха", — рассказала ТАСС заместитель гендиректора по коммуникационным проектам АНО "Национальные приоритеты" Ирина Осадчая.

Среди необычных маршрутов, представленных на портале, — государственный природный заповедник "Остров Врангеля" на Чукотке, кимберлитовая трубка "Мир" в Якутии, плато Маньпупунер в Коми и многие другие. "В Мурманскую и Архангельскую область едут, чтобы поймать северное сияние. Для этого выбирайте места подальше от городских огней. Увидеть настоящую зиму можно в сердце Сибири — Иркутске. А еще отсюда рукой подать до Байкала, где лед застывает в невероятных формах", — рекомендует среди прочего Ирина Осадчая.

Идеальным вариантом, по ее словам, может также оказаться сочетание активного отдыха с купанием в термальных источниках. Самые известные — в Тюменской области. В некоторых водоемах температура воды превышает 50 градусов, поэтому купаться комфортно даже в сорокаградусные морозы.

Евлалия Самедова