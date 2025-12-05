В Югре отменили дистанционное обучение во всех школах

До этого ученики были переведены с очного обучения из-за ОРВИ

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ученики 1-8-х и 10-х классов всех школ города Ханты-Мансийска возвращаются к очному обучению. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Ранее ТАСС в администрации Ханты-Мансийска сообщали, что ученики 1-8-х и 10-х классов всех школ муниципалитета с 19 ноября были переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Очно учились только школьники 9-х и 11-х классов. 25 ноября дистант в школах Ханты-Мансийска был продлен по 2 декабря, а затем по 5 декабря.

"Дистанционное образование [в школах Ханты-Мансийска] снято", - сказала собеседница агентства.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 24 ноября по 30 ноября зарегистрировано 154 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что почти на треть выше уровня предыдущей недели, когда было зарегистрировано 120 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. 1,1 млн югорчан, или 64,7% от населения региона, уже привились от гриппа, в том числе свыше 314,7 тыс. детей и 4,2 тыс. беременных.