Экс-глава "Укрэнерго": депутат Рады Скороход могла участвовать в коррупционных схемах

Владимир Кудрицкий заявил, что депутат периодически "бомбила" своими запросами менеджмент компании

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход, у которой антикоррупционные органы вместе с СБУ провели обыски, фигурирует на "пленках Миндича" и способствовала коррупции в энергетике. Об этом сообщил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Депутат Анна Скороход, которую НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС) разоблачили в вымогательстве у предпринимателя $250 тыс. в качестве взятки, фигурирует также на пленках Миндича", - написал Кудрицкий в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Кудрицкого, бывший советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк, который на пленках фигурирует под псевдонимом Рокет, "говорит, что хочет поручить Скороход направление определенных депутатских запросов".

Экс-глава "Укрэнерго" заявил, что депутат периодически "бомбила" своими запросами менеджмент "Укрэнерго", а ответы компании почти мгновенно оказывались в Telegram-каналах офиса Владимира Зеленского. Кроме того, Скороход входит во временную специальную комиссию по энергетике, которая атаковала госкомпании, "неугодные" главе Минюста Герману Галущенко, позже отправленному в отставку, и бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют "кошельком Зеленского", и всячески "не замечала" коррупции в "Энергоатоме" и Минэнерго, пишет Кудрицкий.

В пятницу НАБУ сообщило, что антикоррупционные органы совместно с СБУ проводят обыски у депутата Верховной рады. Скороход подтвердила, что ее дом обыскивают. По данным источников "Украинской правды", задокументировано, как депутат вместе с сообщниками требовала с предпринимателя $250 тыс.

В ноябре Центр противодействия коррупции сообщал, что минимум пять депутатов украинского парламента упоминаются на скандальных аудиозаписях НАБУ, сделанных в квартире бизнесмена и руководителя коррупционной группы Миндича. Речь шла в том числе о Скороход.

Хищения в энергетике

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у Галущенко и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.