Статья

Не женская судьба: как девушка стала танкистом и героически сражалась на войне

Ее имя носит улица в Санкт-Петербурге, но за привычным топонимом скрывается история исключительного мужества и полной самоотверженности. Валентина Грибалёва, пережившая страшные блокадные зимы в Ленинграде, нашла в себе силы, овладела мужской специальностью и стала одним из самых умелых механиков-водителей своей бригады, чей боевой путь от Ленинграда до Одера задокументирован в наградных листах. В День Героев Отечества вспоминаем об одной из тех, кто навсегда остался на полях сражений

Редакция сайта ТАСС

Девушка-шофер

О детстве и юных годах Вали Грибалёвой информации очень мало. Известно, что она родилась в 1919 году на небольшой станции Изоча, расположенной в Тверской губернии (ныне деревня Красный Поселок Псковской области).

В поселке прошло детство будущей героини, а в 1932 году семья вместе с 13-летней Валей переехала в Ленинград.

Читайте также

МО РФ: танкисты-красноармейцы захватили четыре воинских эшелона в боях за Киев

Уже до войны Валя тяготела к профессиям, которые были больше свойственны мужчинам. Она окончила курсы шоферов, который организовал Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству).

Помимо этого девушка работала кладовщицей в Ленинградском автомобильно-транспортном управлении.

Как только началась война, Валя записалась в отряд Местной противовоздушной обороны (МПВО).

Две зимы в кольце блокады

Под воем сирен и разрывами снарядов девушка вместе с другими ленинградцами дежурила на крышах, тушила "зажигалки", помогала вытаскивать раненых. В январе 1943 года (по другим данным, в декабре 1942-го) она добровольно вступила в ряды Красной армии.

В учебном танковом подразделении Грибалёва овладела специальностью механика-водителя, которая тоже традиционно считалась мужской. Начав с легкого танка Т-60, она вскоре пересела в легендарный Т-34 в составе 220-й отдельной Гатчинской танковой бригады.

Читайте также

В ЦРУ оценили легендарный Т-34. Как принципы производства советского танка влияют на СВО

"Обучение на механика-водителя она проходила в учебном танковом подразделении, расположенном на Выборгской стороне Ленинграда. Можно предположить, что подготовку она прошла в учебном подразделении, которое размещалось в школе №111, которая находилась на одной из дорог, ведущих с Выборгской стороны в район Гражданки, дом №7 (историческая часть территории современного Калининского района в северной части Санкт-Петербурга, которая ранее состояла из поселений Дорога в Гражданку, Немецкая Гражданка и Русская Гражданка — прим. ТАСС), где на первом и втором этажах здания располагались учебные классы танковой школы, выше находились казарма и госпиталь, а за школой широко развернули танковый полигон. Выпускники сразу отправлялись на фронт", — рассказала исследовательница биографии Валентины Грибалёвой Наталия Павловская.

О мастерстве танкистки говорит не только героизм в бою, но и отношение к технике. В сентябре 1944 года сержант Грибалёва была награждена медалью "За отвагу". В наградном листе указано: за содержание танка "в образцовом порядке и в боевой готовности".

В условиях постоянных боев это было не менее важно, чем храбрость под огнем: в 1943-м строительство одного танка Т-34 обходилось государству в огромную сумму — 135 тыс. рублей, что было примерно равно 236 средним зарплатам.

Прорыв к Пилице и последний бой

Шел январь 1945 года, и при прорыве немецкой обороны на пути к реке Пилица старший сержант Грибалёва проявила высочайшее мастерство. При форсировании реки она снова вела свой танк первой, за что командир батальона представил ее к ордену Славы III степени. Значимость подвига была такой, что командир бригады полковник Пашков лично пересмотрел награду на более высокую — орден Красного Знамени.

Форсирование реки Пилица, 1945 год © Аркадий Ходов/ Госкаталог/ ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"

Позднее, прорываясь к городу-крепости Кюстрин, который считали воротами к Берлину, она в составе экипажа своего танка уничтожила три танка PzKpfw IV, шесть немецких орудий, две минометные батареи с расчетами и до 100 немецких солдат и офицеров.

Ожесточенные бои, которые шли менее чем в 100 км до Берлина, оборвали ее жизнь 20 февраля 1945 года. Вале было 25 лет.

Читайте также

Портрет на фоне танка: Михаил Кошкин и его Т-34

Обстоятельства гибели Валентины Грибалёвой отражены в воспоминаниях члена Военного совета 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Федора Бокова. В своей книге "Весна Победы" он вспоминал: "Когда я был на плацдарме, все части и подразделения облетела весть о бессмертном подвиге комсомолки механика-водителя танка старшего сержанта Валентины Александровны Грибалёвой. Ее машина была в боевом дозоре северо-западнее Кюстрина. Внезапно большая группа немцев, вырываясь из мешка, ринулась напролом, пытаясь соединиться со своими частями. Экипаж атаковал противника, пулеметным и пушечным огнем уничтожил десятки гитлеровцев. Но тем все-таки удалось подбить боевую машину, и она не могла двигаться. Но танкисты продолжали расстреливать фашистских солдат. Валю тяжело ранило. Истекая кровью, она держалась до последнего патрона, до последнего дыхания".

Валентину Грибалёву похоронили на центральной площади деревни Дармитцель (ныне Даргомышль на территории Польши).

Город, где она жила, который защищала и за который сражалась, не забыл ее — в январе 1969 года ее именем назвали улицу в Выборгском районе города, а на доме №6 по этой улице установили мемориальную доску. Улицу в честь Вали назвали и в Невеле, а в деревне Новая Изоча в память о Валентине Грибалёвой был установлен обелиск.

Процесс мемориализации был частью большой работы по сохранению памяти о защитниках города. Эксперт Сектора топонимической деятельности Отдела экспертизы и методологии в сфере культуры Института культурных программ, член Топонимической комиссии Петербурга Андрей Рыжков отмечает: "Название улице Грибалёвой было присвоено 20 января 1969 года, к 25-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Тем же решением Ленгорисполкома появились еще три названия в честь участников Великой Отечественной войны, связанных с Ленинградом: соседняя улица Харченко (бывший Антоновский переулок), улица Бурцева в Кировском районе и улица Юрия Германа (бывшая Театральная) в поселке Комарово".

Женщины на войне

История Валентины Грибалёвой — яркий, но далеко не единственный пример того, как советские женщины массово осваивали самые сложные и опасные воинские специальности. Всего в рядах Красной армии в годы войны, по данным Министерства обороны России, из общего числа 34,5 млн советских граждан, мобилизованных в годы войны, 490 235 тыс. составляли женщины-военнослужащие. И это без учета медиков, поваров, прачек и представителей других невоенных специальностей.

Подвиг Грибалёвой перекликается с историей Марии Октябрьской, которая так же, как Валентина, окончила курсы шоферов, а затем стала механиком-водителем. Собрав деньги за все имеющееся имущество, Мария построила танк Т-34 "Боевая подруга", чтобы отомстить за погибшего мужа, и воевала на нем. Мария получила смертельное ранение в январе 1944-го, а в августе 1944-го ей было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Читайте также

Без идеологии и мифов. История разведчицы и партизанки Зои Космодемьянской

Старший лейтенант Екатерина Зеленко вошла в историю, совершив первый в мире воздушный таран, выполненный женщиной-пилотом. Самой результативной женщиной-снайпером в мире стала Людмила Павличенко с результатом 309 уничтоженных солдат и офицеров.

В тылу врага действовали разведчики и партизаны: Елена Мазаник участвовала в ликвидации гауляйтера Белоруссии, а Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы войны, и вечным символом сопротивления.

Светлана Миняйлова, Екатерина Андреева, Юлия Острогожская