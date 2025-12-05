ТАСС: украинцы просят дать звание Героя Украины убийце львовского военкома

В российских силовых структурах отметили сильную ненависть к сотрудникам территориального центра комплектования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины в социальных сетях массово призывают власти выдать звание Героя Украины жителю Львова, убившему сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

4 декабря во Львовской областной прокуратуре сообщили, что житель города на западе Украины смертельно ранил ножом остановившего его на улице сотрудника ТЦК.

"Примечательна реакция на новость со стороны граждан Украины. Ненависть к сотрудникам ТЦК настолько велика, что они не боятся высказывать в интернете свое отношение к случившемуся и массово просят выдать убийце военкома звание Героя Украины. Вообще, если проанализировать украинские паблики, можно сделать вывод, что украинцы люто ненавидят власть, но ничего с этим сделать не могут", - рассказал собеседник агентства.