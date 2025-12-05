ОП: верификация на "Госуслугах" через Mах защитит учетные записи россиян

В Mах необходимо верифицироваться по номеру телефона, сомнительные звонки можно блокировать и сообщить об этом администрации ресурса, заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Верификация на портале "Госуслуги" через одноразовый код в национальном мессенджере Мах позволит сократить количество случаев телефонного мошенничества, так как у третьих лиц не будет возможности перехвата контроля учетной записи граждан. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Уход от СМС-рассылки, верификация через Mах создает преграду для хищения средств, потому что в Mах необходимо верифицироваться по номеру телефона, сомнительные звонки можно блокировать и сообщить об этом администрации ресурса. Действительно, этот инструмент будет одной из наиболее эффективных мер для пресечения попыток доступа к данным наших граждан", - сказал Машаров.

По его словам, большая часть обращений в ОП РФ начиналась с того, что заявителю позвонили "сотрудники" правоохранительных органов, Центрального банка, Росфинмониторинга, других ведомств и организаций, запугали с использованием легенды о поддержке ВСУ, после чего человек называл код из СМС и мошенники получали доступ к "Госуслугам".

"Пока потерпевший осознавал, что он имеет дело с мошенниками, кредиты и займы уже были на него оформлены. Кроме того, преступники получали дополнительные сведения о гражданах и потом начинали их шантажировать, заставляя переводить все новые суммы, продавать свое имущество. Это существенное количество потерпевших, потери которых исчисляются десятками миллиардов рублей", - сказал Машаров.

Ранее Минцифры приняло решение постепенно отказаться от подтверждения входа на "Госуслуги" через СМС, это пока касается только входа через мобильные устройства, сообщили в министерстве.

У пользователей есть несколько вариантов для второго фактора защиты учетной записи: через одноразовый код в национальном мессенджере Мах, через одноразовый код в специальном приложении и по биометрии, их можно выбрать в разделе "Безопасность". Вариант с подтверждением по СМС сохраняется для пользователей "Госуслуг" для ПК.