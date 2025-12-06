Эксперт Гурина рассказала, как выбрать хорошую красную икру

Доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН отметила, что икринки должны быть целыми, однородными по размеру и цвету, без вмятин и сгустков крови

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Покупать красную икру лучше в стеклянных банках, потому что это самый безопасный материал. Такое мнение высказала ТАСС доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина.

"Стекло позволяет рассмотреть содержимое - икринки должны быть целыми, однородными по размеру и цвету, без вмятин и сгустков крови. Кроме того, стекло не вступает в реакцию с продуктом и не передает ему посторонние запахи", - рассказала эксперт.

В жестяной банке также можно покупать икру - материал обеспечивает герметичность, почти не вступает в реакцию с содержимым, однако сквозь металл невозможно оценить внешний вид икры.

"Несмотря на то, что пластик также прозрачен, он может впитывать запахи и хуже обеспечивает герметичность в силу своего строения. Как итог - страдает защита икры от микроорганизмов", - подчеркнула Гурина.

Эксперт отметила, что необходимо изучить и этикетку. Если на упаковке будет отметка ГОСТ 31794-2012 - это хороший знак. Нужно также убедиться, что в составе нет посторонних ингредиентов: растительного масла, молока, обилия консервантов.