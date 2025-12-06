Раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка поступила в РДКБ

Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Девочка, получившая минно-взрывные ранения при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября, поступила в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РДКБ.

"15-летняя девочка, получившая тяжелые минно-взрывные ранения при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября, сегодня поступила в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Ребенок был транспортирован из Севастополя в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ", - говорится в сообщении.

В больнице уточнили, что ранее были оказаны неоднократные телемедицинские консультации, вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь пациентке оказывается в полном объеме.

"При поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ девочке проведено полное лабораторное обследование, в экстренном порядке начата заместительная почечная терапия. Ребенок находится под наблюдением врачей-реаниматологов, проводится комплексная интенсивная терапия. Пациентка осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей: детским хирургом, нейрохирургом, офтальмологом, оториноларингологом. После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения", - сообщил руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной.

30 ноября в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что ребенка после стабилизации состояния направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву.