Врачи провели несколько операций пострадавшей при атаке ВСУ в Севастополе девочке

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Медики провели несколько тяжелых оперативных вмешательств пострадавшей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь девочке. Об этом сообщила журналистам заведующая отделением анестезиологии и реанимации для детского населения городской больницы №5, врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Тищенко.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ребенка после стабилизации состояния перевели на лечение в Москву, для этого за девочкой прибыл самолет МЧС России с командой медиков и реанимобилем на борту.

"Девочка, которая поступила к нам после инцидента в парке Победы, была в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Ей провели несколько тяжелых оперативных вмешательств, - сказала Тищенко. - Она, наконец, стабилизировалась до того состояния, когда мы смогли сообща с коллегами из Федерального центра [медицины катастроф] позволить себе направить ее на госпитализацию в Российскую детскую клиническую больницу с помощью наших коллег из санитарной авиации города Москвы".

В воскресенье, 30 ноября, Развожаев сообщил, что в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка.