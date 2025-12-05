Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку перевезли в Москву

Врачам удалось стабилизировать ее состояние

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Девочку, пострадавшую в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, перевезли на лечение в Москву. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву - врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что за ребенком прибыл борт МЧС России из Москвы с командой медсестер Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и реанимобилем. "Пациентку направили в Российскую детскую клиническую больницу. Этим же бортом вместе с ребенком в Москву полетели мама и папа", - добавил Развожаев, уточнив, что продолжает держать ситуацию на личном контроле.

30 ноября Развожаев сообщил, что в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка.