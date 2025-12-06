ФАО: в мире чрезвычайно обострилась проблема неполноценного питания детей

Число людей, столкнувшихся с катастрофической степенью голода за последнее время достигло 1,9 млн - это самый высокий уровень с 2016 года, отметил директор отделения ФАО ООН для связи с Россией Олег Кобяков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Проблема неполноценного питания среди детей в подверженных различным кризисам регионах мира за последнее время чрезвычайно обострилась. Из-за 26 продовольственных кризисов страдают 38 млн детей в возрасте до пяти лет, рассказал в интервью ТАСС директор отделения ФАО ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

"Чрезвычайно обострилась проблема неполноценного питания, особенно среди детей. Из-за 26 продовольственных кризисов по всему миру недостаточность питания наблюдается у 38 млн детей в возрасте до пяти лет", - отметил Кобяков.

Он также подчеркнул, что количество людей, столкнувшихся с катастрофической степенью голода за последнее время достигло 1,9 млн - это самый высокий уровень с 2016 года, когда структуры ООН начали производить мониторинг в этой категории. По словам Кобякова, за последние пять лет человечество было отброшено назад в деле достижения цели ликвидации голода к 2030 году в соответствии с Целями в области устойчивого развития, принятыми Генассамблеей ООН 10 лет назад.

"Пандемия COVID-19, перестройка существовавших цепочек поставок пищевых продуктов, экстремальные климатические явления и серия новых вооруженных конфликтов усложнили работу по обеспечению продовольственной безопасности наиболее уязвимых слоев жителей Земли. Даже по оптимистичным оценкам, в следующие пять лет голодать по всему миру продолжит более 500 млн человек", - добавил Кобяков.

Наибольшую озабоченность в этом году вызывают Судан, Палестина, прежде всего сектор Газа, Южный Судан, Гаити и Мали. Чрезвычайно высокие риски - в Йемене, Демократической Республике Конго (ДРК), Мьянме и Нигерии - там должны быть приняты срочные меры для спасения жизней и сохранения источников средств к существованию, подчеркнул Кобяков. При этом ДРК и Мьянма были отнесены к очагам голода в этом году - первая из-за боевых действий, вторая из-за нарастания внутреннего конфликта, разрушительного землетрясения и масштабного перемещения населения.

Также сложной остается ситуация в Сирии, Сомали, Буркина-Фасо и Чаде. В то же время в этом году из перечня очагов голода были исключены Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Ливан, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер и Эфиопия. Однако ФАО предупреждает, что ситуация в этих странах остается нестабильной и при повторном возникновении неблагоприятных факторов может резко измениться.